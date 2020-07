Verso Samp-Milan: il caos autostrade coinvolge anche i rossoneri

I notevoli disagi riscontrati sulle autostrade liguri comportano un problema anche per la trasferta di mercoledì del Milan a Genova

Mercoledì sera il Milan sarà di scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova per affrontare la Sampdoria in quella che sarà l’ultima trasferta stagionale per i rossoneri. Una trasferta che si preannuncia complicata malgrado i soli 150 km che separano i due capoluoghi.

Infatti, il caos delle autostrade liguri sta provocando disagi tali da rendere quasi impraticabile una trasferta con il pullman. Sabato, ad esempio, l’Inter ha optato per l’aereo, così come ha fatto la Juventus qualche settimana prima. Non vi sono ancora conferme in tal senso ma è verosimile ipotizzare che anche la squadra di Pioli adotterà questa soluzione per raggiungere lo stadio di Marassi.