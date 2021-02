Verso Roma-Milan: 10 curiosità sul match di questa sera

Tanta è la voglia di rimettersi in marcia in campionato, per i rossoneri. E l’occasione è di quelle importanti, con uno scontro diretto fondamentale per continuare l’inseguimento agli obiettivi stagionali: Roma-Milan è il match della domenica sera della 24° giornata di Serie A, con le due squadre in campo alle 20.45 allo Stadio Olimpico. A precedere il calcio d’inizio, spazio ad alcune curiosità statistiche sulla sfida che andrà di scena nella Capitale:

SCONTRI DIRETTI

1- 172° confronto in Serie A tra Roma e Milan: avanti nel bilancio i rossoneri per 75 successi a 45, 51 pareggi completano il quadro. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più vittorie (75) in Serie A. Tuttavia, i rossoneri hanno vinto soltanto una delle ultime quattro sfide contro i giallorossi (2-0 nel giugno 2020 – 2N, 1P).

2- Dopo il pareggio per 3-3 del match d’andata, Milan e Roma potrebbero terminare in parità entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con rispettivamente Alberto Zaccheroni e Fabio Capello in panchina. Inoltre, il Milan potrebbe trovare la rete per quattro partite consecutive in casa della Roma in Serie A per la prima volta dal 1990 (otto in quel caso).

3- La Roma ha subito gol in tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Milan, parziale in cui ha ottenuto un solo successo (2N, 3P): risale agli anni ’80 l’ultima occasione in cui i giallorossi hanno incassato almeno una rete per sette sfide consecutive contro i rossoneri nella competizione.

4- Roma e Milan si sono affrontate 16 volte in Serie A a febbraio, mese in cui i rossoneri hanno ottenuto ben 11 successi e tre pareggi; soltanto due le vittorie dei giallorossi nel parziale (l’ultima nel 1999).

STATISTICHE GENERALI

5- Roma (18) e Milan (17) sono le due squadre che segnano di più nel corso della prima mezzora di gioco di questa Serie A.

6- Il Milan ha vinto il 94% delle partite di questa Serie A in cui ha trovato il vantaggio (record nel campionato in corso): 15 successi in 16 gare in cui è andato sopra nel punteggio. L’unica eccezione è stata proprio la gara d’andata contro la Roma (3-3).

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović è uno dei cinque giocatori (con Crespo, Trezeguet, Totti e Icardi) ad aver segnato una marcatura multipla in tre presenze consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (tre doppiette nelle ultime tre sfide contro la Roma). L’attaccante svedese potrebbe diventare il primo a riuscirci per quattro di fila.

8- Theo Hernández è il secondo giocatore della Serie A per distanza coperta con movimenti palla al piede (5167m), dietro solamente a Rodrigo de Paul (6232).

9- La prossima sarà la 50° presenza in Serie A per Rafael Leão: il portoghese classe 1999 è il secondo giocatore più giovane nei Top-5 campionati europei con almeno cinque reti e cinque assist nella stagione in corso, dietro solo a Jadon Sancho (classe 2000).

10- La prima delle cinque reti in Serie A di Davide Calabria è arrivata contro la Roma nel febbraio 2018, proprio all’Olimpico.

