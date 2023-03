Verso Napoli Milan, Spalletti e il problema dei rientri: la situazione. Infortuni a parte, il Napoli deve fare i conti con le Nazionali

La squadra di Spalletti, in vista della sfida tra Napoli e Milan del 2 aprile, deve fare due conti con due problemi: gli infortuni e il jet lag.

Per il primo aspetto, il Napoli recupera Raspadori e Demme, ma difficilmente ritroverà Bereszynski, che si è fermato con la Polonia. Per il secondo problema, i nomi sono diversi: Anguissa, che arriverà a Napoli dopo Namibia-Camerun di domani; Lozano, che partirà come il primo, dopo Messico-Giamaica.

I due più problematici saranno invece Simeone e Kim: impegnati rispettivamente con Argentina e Corea del Sud, non saranno a disposizione di Spalletti prima di giovedì. Lo scrive Corriere dello Sport.