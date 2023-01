Verso Milan-Sassuolo, le statistiche della partita

Ecco alcune statistiche in vista del match tra Milan e Sassuolo: sarà la sfida n.21 tra le due squadre. Ecco i dettagli

Milan-Sassuolo si giocherà il 29 gennaio, sarà la 18ma volta nella storia del Milan. Finora 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Inoltre, sarà la sfida n.21 contro i neroverdi, la n.11 in casa. Nei 10 precedenti a San Siro, 5 vittorie rossonere, 2 pareggi e 3 sconfitte. Il Milan è in serie negativa in casa col Sassuolo, le ultime due occasioni hanno visto i neroverdi festggiare. L’ultimo precedente risale al 28 novembre 2021, quando il Milan, avanti con gol di Romagnoli, subì la rimonta firmata Scamacca, autorete di Kjaer, e Berardi per l’1-3 finale.