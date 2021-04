Verso Milan-Sampdoria: domani alle 14:00 la conferenza stampa di Pioli

Verso Milan-Sampdoria: è in programma per domani alle 14:00 la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli

Proseguono senza sosta gli allenamenti a Milanello per preparare la sfida di sabato, delle 12:30, contro la Sampdoria. Oggi sono rientrati in gruppo i nazionali e mister Pioli ha finalmente avuto a disposizione l’intero organico per la seduta.

Per la giornata di domani, vigilia del match, il programma prevede l’allenamento al mattino e, alle 14.00, la conferenza stampa del tecnico rossonero.