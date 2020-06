Verso Milan-Roma: oggi ultimo test a Milanello per Kjaer

Nell’allenamento di questo pomeriggio si valuteranno le condizione del ginocchio di Simon Kjaer per capire se sarà recuperabile per domenica

Stefano Pioli dovrà fare i conti con una difesa in emergenza viste le già note assenze di Musacchio e le condizioni non al top di Leo Duarte. A questi si era aggiunto Kjaer, uscito per infortunio alla fine del primo tempo della sfida contro il Lecce.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, l’allenamento di questo pomeriggio sarà determinante per comprendere il reale stato fisico del difensore danese e sarà recuperabile in tempo per la sfida contro la Roma di domenica pomeriggio.