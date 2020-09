Verso Milan-Monza: le immagini della seduta odierna a Milanello

Seduta di allenamento a Milanello per i ragazzi di Stefano Pioli che domani sera affronteranno a San Siro il Monza in amichevole

In attesa di scendere in campo per la seconda amichevole pre-stagionale contro il Monza di Cristian Brocchi, il Milan si è ritrovato anche quest’oggi a Milanello per la seduta di allenamento in vista proprio della sfida di domani sera a San Siro.

Come ha diffuso il Milan tramite il suo account ufficiale Twitter, i calciatori agli ordini di Stefano Pioli hanno svolto lavoro soprattutto aerobico, classico del pre-partita.