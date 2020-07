Verso Milan-Juventus, spunta un nuovo problema in infermeria

Il Milan rischia sin presentarsi al match contro la Juventus non solo senza Castillejo e forse Calhanogli, ma anche privo di Paquetá

Secondo quanto riportato da SkySport Paquetá sarebbe uscito malconcio dal match di ieri contro la Lazio e per questo sarebbe in dubbio per la sfida tra Milan-Juventus.

Pessima notizia per la squadra di Pioli dal momento che il brasiliano era ritornato in forma e aveva sostituito nel primo tempo ieri proprio Calhanoglu che aveva chiesto il cambio per un fastidio al polpaccio.