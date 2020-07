Verso Milan-Juve, Paquetà: «Totalmente concentrati sulla partita»

«Abbiamo la testa completamente concentrata sulla sfida alla Juve di martedì sera. Speriamo di fare una grande partita e vincere ancora», con queste parole, riportate dall’account ufficiale Twitter del Milan, Lucas Paquetà è già proiettata alla sfida contro la Juve di martedì sera.

Il fantasista brasiliano, le cui prestazioni vanno migliorando di partita in partita, dovrebbe avere una chance da titolare, soprattutto se Calhanoglu non dovesse farcela. Di seguito il video completo dell’intervista:

🗣️ “We’re totally focused on #MilanJuve 👊🏼

From his current form to expectations for the San Siro clash. Enjoy our chat with @LucasPaqueta97 🔴⚫

Vai su AC Milan Official App per l'intervista completa in italiano

