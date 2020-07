Verso Milan-Juve: le immagini della sessione a Milanello

Rientrati nella notte da Roma, il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per iniziare a preparare la sfida di martedì contro la Juve

Con un calendario così serrato, non esistono giorni di riposo per il Milan (così come per le altre squadre, ndr). Dopo la bella prestazione in casa della Lazio, i rossoneri si son ritrovati a Milanello agli ordini di Stefano Pioli per iniziare a preparare la sfida di martedì sera a San Siro contro la Juve.

Tramite l’account ufficiale su Twitter del Milan, abbiamo a disposizione alcune immagini dell’allenamento svoltosi nel pomeriggio a Milanello.