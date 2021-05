Verso Milan-Cagliari: l’arrivo del pullman rossonero a San Siro VIDEO

Verso Milan-Cagliari: il pullman rossonero ha fatto il proprio arrivo presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro

Manca ormai pochissimo a Milan-Cagliari, posticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Un match importantissimo per gli uomini di Pioli, che con una vittoria centrerebbero la matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio in questi minuti, come testimoniato dalle riprese del nostro inviato, il pullman rossonero è arrivato a San Siro. A breve i rossoneri scenderanno in campo per il riscaldamento pre-partita.