Verso Milan-Bologna: Mihajlovic vara la linea verde con i ‘millennial’

Il tecnico serbo vuole costruire un Bologna che sia la squadra più giovane del campionato e lunedì affronterà il Milan a San Siro

Sinisa Mihajlovic è un tecnico che ha dimostrato di saper lavorare con i calciatori più giovani e di non aver alcuna paura nel lanciarli in prima squadra, come insegna il caso Donnarumma ma anche quello di Romagnoli.

L’ex tecnico rossonero, lunedì sera arriverà a San Siro da avversario per l’esordio in campionato e, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha un chiaro obiettivo per il suo Bologna; costruire la squadra più giovane del campionato puntando sui ‘millennial’. Al cospetto troverà però il Milan, quella che ad oggi è la squadra con l’età media più bassa della Serie A.