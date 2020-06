Verso Lecce-Milan, l’ex Lapadula: «Il Milan è già in buona forma»

L’ex attaccante rossonero, oggi colonna della formazione salentina, ha parlato del prossimo match di campionato al Via del Mare

Una solo stagione ma tutt’altro che negativa; questa l’esperienza di Gianluca Lapadula con la maglia del Milan. Il centravanti di Torino seppe alla fine conquistarsi la fiducia di Montella che finì per preferirlo a Carlos Bacca in molte occasioni.

Adesso però Lapadula veste la maglia del Lecce che sarà il prossimo avversario del Milan in Serie A e, come riportato dal canale youtube ufficiale dei salentini, si dice pronto per la sfida: «Dal mio punto di vista, il Milan ha fatto una buona partita contro la Juve nonostante l’uomo in meno. E’ una squadra che ha dimostrato di essere in buona forma. Noi cercheremo di portare punti a casa; sarà importante partire bene».