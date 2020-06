Verso Juve-Milan: la doppietta di Graziano Mannari

Il 12 marzo 1989 una doppietta del livornese decise la sfida di Coppa Italia contro la Juventus; un precedente che fa ben sperare

In vista della sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium contro la Juventus per la semifinale di Coppa Italia, il Milan potrà sicuramente aggrapparsi ai ricordi dei successi ottenuti in passato contro i bianconeri.

Uno di questi riporta al 1989 quando il giovane Graziano Mannari decise la contesa con una doppietta. Intervistato da Davide Capano per derbyderbyderby.it, lo stesso Mannari ha così ricordato quel giorno: «Fu un’emozione fantastica! Ero entrato da poco e pensai ‘Anche io voglio toccare la palla e far gridare i nostri tifosi’ ma non riuscivo a entrare nel vivo del gioco. Fino a quando Donadoni crossò dal fondo, io intuii la traiettoria e d’istinto mi tuffai di testa: fu il più grande ‘Olè’ di tutta la partita, un ricordo indelebile”.