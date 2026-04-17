Verona Milan, padroni di casa ultimi in questa speciale classifica! Dato da sfruttare per i rossoneri. Segui le ultimissime

La prossima giornata di Serie A mette di fronte il Milan e l’Hellas Verona in una sfida che, sulla carta, promette scintille soprattutto nei minuti finali. Il Diavolo si prepara a una trasferta delicata in terra veneta, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione zona Champions League. La preparazione della gara è finita sotto la lente d’ingrandimento dello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Verona: il tallone d’Achille dell’ultimo quarto d’ora

Come evidenziato dalle recenti analisi statistiche, il club scaligero sta vivendo un vero e proprio incubo nei finali di partita. Il Verona detiene infatti un primato negativo preoccupante: è la compagine che ha segnato meno nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa stagione. L’unica rete siglata dal 75′ in poi porta la firma di Gift Orban, l’attaccante nigeriano, che trafisse la Fiorentina lo scorso dicembre.

Tuttavia, il dato che più deve far sorridere i rossoneri riguarda la fase difensiva dei veneti. Il Verona ha subito ben 18 reti dal minuto 76 in avanti, di cui ben sette gol incassati oltre il 90′. Questo record negativo del torneo suggerisce che la squadra di casa tenda a perdere concentrazione e solidità fisica proprio quando la stanchezza affiora.