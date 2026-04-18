Verona Milan, Allegri con il dubbio in attacco: la maledizione del numero 9 continua! L’ultimo fu Bacca… Segui le ultimissime

Il Milan si prepara alla delicata trasferta di domani contro il Verona, un match che sa già di ultima spiaggia per il morale del gruppo. Dopo le cocenti sconfitte maturate contro il Napoli e l’Udinese, la formazione dei rossoneri è chiamata a una reazione d’orgoglio per non perdere terreno in classifica. Tuttavia, a tenere banco in casa Diavolo non è solo il risultato, ma l’annosa questione legata al centravanti, un vero e proprio rebus tattico che sta mettendo a dura prova le strategie dello staff tecnico.

Le scelte di Allegri per il Bentegodi

Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri sembra orientato a confermare il tandem leggero in attacco. Le maglie da titolari dovrebbero finire ancora una volta sulle spalle di Rafael Leao e Christian Pulisic. Questa scelta comporterebbe una nuova ed evidente esclusione per i classici centravanti di peso.

Santi Gimenez e Christopher Nkunku sembrano destinati nuovamente alla panchina. Per Allegri, la fiducia nei loro confronti sembra ai minimi termini, alimentando il dibattito sulla cosiddetta “maledizione del numero 9” che perseguita il club di via Aldo Rossi.

I numeri della maledizione: l’analisi del Corriere dello Sport

Come riportato dal Corriere dello Sport, il problema del gol per i rossoneri ha radici profonde. Dal 2015 a oggi, il Milan ha faticato enormemente a trovare un punto di riferimento centrale che fosse costante sotto porta. L’unica vera eccezione in questo decennio è rappresentata da Carlos Bacca, il centravanti colombiano letale negli ultimi sedici metri, capace di siglare 32 reti in 72 apparizioni tra il 2015 e il 2017.

Oggi, il compito di risolvere questo deficit strutturale spetta a Igli Tare. Insieme ad Allegri, il dirigente albanese dovrà valutare se intervenire nuovamente sul mercato o se cercare di recuperare psicologicamente i calciatori attualmente in rosa. La sfida di Verona sarà un test cruciale: il Diavolo ha bisogno di gol e di certezze per scacciare i fantasmi di una stagione che si sta facendo complicata.