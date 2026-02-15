Vernazza analizza: «Allegri ha smontato e rimontato il Milan, dalla riforma alla restaurazione. Finché vince ha rigione»

Vernazza ha analizzato il successo per 2-1 del Milan in casa del Pisa attraverso le mosse di Allegri sulle colonne della Gazzetta dello Sport

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato la prova del Milan contro il Pisa, match deciso all’85’ dal sigillo di Luka Modric per l’1-2 finale. Un successo sofferto, maturato attraverso scelte tattiche precise di Massimiliano Allegri, che secondo Vernazza ha saputo intervenire con decisione nel momento chiave della gara.

LA SVOLTA TATTICA – «Allegri ha smontato e rimontato il Milan con gli innesti di Ricci, Leao e Pulisic ed è passato al 4-3-3, una scelta vincente. Il Milan ha smesso di palleggiare in orizzontale, coniugava ampiezza e profondità. Sono stati otto minuti bellissimi, tra i migliori del campionato rossonero. Sì, perché una volta conquistato il 2-1 con un atto di imperio di Modric, il Pallone d’oro croato ha architettato uno splendido “dai e vai” con Ricci come sponda e si è catapultato davanti a Nicolas per batterlo con glacialità, una volta ritornato in vantaggio, Allegri ha ripristinato il 3-5-2 nella sua versione “hard”, il 5-4-1 della resistenza. Dalla riforma alla restaurazione in un battito di ciglia».

IL FINALE SOFFERTO – «Füllkrug è uscito al 90’, sostituito da De Winter, sostituzione emblematica del timore che il Pisa, ultimo in classifica, potesse fare 2-2 come all’andata. Rabiot si è fatto espellere per doppia ammonizione e il successo ha assunto sfumature epiche. Noi continuiamo a chiederci perché il Milan debba faticare contro il Pisa e formazioni simili, quando potrebbe annichilirle come di solito fa l’Inter, ma Allegri, finché vince, ha sempre ragione».

