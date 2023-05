Ventola: «Il Milan quest’anno ha sofferto l’Inter. Dico che…». Il pronostico dell’ex neroazzurro sulla sfida di ritorno

Intervenuto alla BoboTv, l’ex giocatore dell’Inter Nicola Ventola ha parlato della possibilità del Milan di ribaltare il risultato della semifinale di andata contro l’Inter in Champions League.

Ecco le sue parole: «Il Milan quest’anno ha sofferto tantissimo l’Inter negli scontri diretti che si sono giocati, poi i rossoneri hanno tante assenze. Io non vedo veramente come possa farcela domani. Ribadisco: l’Inter passerà il turno. Per me le possibilità del Milan sono il 2,5%. Io dico che finisce 1-1»