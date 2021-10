Vlahovic Milan: il rinnovo con la Fioretina è ancora possibile, ecco perchè

Potrebbe non essere chiusa la partita per il rinnovo di Dusan Vlahovic, obiettivo anche del Milan, con la Fiorentina: c’è una sola possibilità però

Dusan Vlahovic e la Fiorentina sembrano ormai destinati a separarsi dopo l’annuncio del mancato rinnovo da parte del presidente Rocco Commisso. Le pretendenti sono tante ma Commisso non farà sconti. La questione rinnovo però potrebbe riaprirsi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe disposta a riaprire la partita per il rinnovo qualora Vlahovic abbandonasse il suo attuale agente, Darko Ristic. Il Milan così come gi altri club interessati restano alla finestra.