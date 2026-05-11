Il crollo del Milan e la corsa Champions: l’analisi di Vaciago tra crisi e veleni

Vaciago punta il dito contro le fratture societarie e mette in guardia Allegri per il finale di stagione dei rossoneri

Il momento critico del Milan viene analizzato con estrema lucidità da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, che collega il declino tecnico della squadra alle tensioni che agitano i vertici del club. La fine del sogno Scudetto, sfumato nel duello a distanza con l’Inter di Cristian Chivu, ha innescato un effetto domino devastante per l’ambiente: «Le fratture interne alla società Milan contribuiscono non poco al collasso della squadra Milan: cinque sconfitte nelle ultime dieci partite e tre gol fatti nelle ultime sei. Quando è finito il sogno di contendere lo scudetto all’Inter, è iniziata la frana che ora può travolgere perfino la qualificazione Champions, unendo il disastro economico al tracollo sportivo».

Il paragone con il passato bianconero di Massimiliano Allegri evidenzia analogie preoccupanti, ma con un coefficiente di difficoltà decisamente superiore in questa annata rossonera: «Era successa una cosa analoga nell’ultima stagione di Allegri alla Juve, finita in crisi nera dopo che erano evaporate le ambizioni scudetto con la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Alla fine, però, Allegri agguantò la zona Champions e portò a casa la Coppa Italia, qui rischia molto di più, perché la sfida con la Juve, la Roma e il Como è pericolosissima. E spettacolare». Il tecnico si trova ora a dover gestire una squadra che sembra aver perso ogni certezza proprio nel momento del verdetto finale.

Le insidie delle ultime giornate e la minaccia del Como

Negli ultimi centottanta minuti di campionato, il margine d’errore per le pretendenti all’Europa che conta è ridotto allo zero. Vaciago sottolinea la pericolosità del calendario e lo stato di grazia delle avversarie, citando anche la sorpresa lariana: «A nessuna delle contendenti sono concessi calcoli o errori nelle ultime due giornate: devono vincere e basta, anche solo un pareggio può costare la qualificazione se le altre non perdono punti. Ci sono di mezzo due derby (per Roma e Juve) e se il Genoa gioca come ha giocato le ultime partite, il Milan di ieri sera rischia grosso. Insomma, la Juve, che ha conquistato il terzo posto, non gode di particolare vantaggio, ma sta sicuramente meglio del Milan e vince soffrendo come è capitato alla Roma. Forse la contendente più serena è il Como, che ha poco da perdere e molto da guadagnare».