USA: parità salariale tra donne e uomini in Nazionale! La novità

USA, parità salariale tra donne e uomini in Nazionale! 24 milioni come risarcimento del trattamento ineguale in passato

La federazione calcistica USA ha risposto alla causa intentata nel 2019 per discriminazione di genere. La US Soccer ha perfezionato l’accordo attraverso il quale le nazionali maschili e femminili riceveranno lo stesso compenso in tutte le amichevoli e tornei, Mondiale compreso.

In più, saranno dovuti circa 24 milioni di dollari di pagamento alla federazione femminile come tacita compensazione per il trattamento ineguale del passato. Megan Rapinoe, capitano della nazionale USA vincitrice delle ultime due Coppe del mondo femminili, ha festeggiato su Twitter: «Quando noi vinciamo, vincono tutti!»