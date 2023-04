Calcagno: «Dalle squadre di Serie A mi aspetto questa cosa»

Umberto Calcagno, vicepresidente federale, si augura che le squadre di Serie A, proprio come la Juventus, fondino le seconde squadre

Ai microfoni dell’ANSA, Umberto Calcagno ha dichiarato:

«Mi auguro che altre squadre si approccino al tema, insieme alla Juventus. Si tratta di qualcosa che non va in antitesi alla mission della Serie B o della Lega Pro ma che, anzi, va a completarla. Non togliamoci alcuna freccia al nostro arco».