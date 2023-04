Ultras Napoli lanciano un appello in vista della sfida con il Milan. La richiesta allo stadio in vista della sfida di Champions

In vista della sfida contro il Milan in Champions League, gli ultras del Napoli lanciano un appello ai tifosi per la partita di ritorno.

Ecco le loro parole, mandate tramite un manifesto: «Invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori e che il Maradona torni il tempio infernale di sempre. Napoletani tutti uniti per scrivere la storia. Napoli siamo noi»