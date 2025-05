MN24 Ultim’ora Milan: buone notizie per Conceicao! Durante la rifinitura

Ultim’ora Milan – Sergio Conceicao può sorridere durante la rifinitura della finale di Coppa Italia. Si sta allenando in gruppo

Alle ore 18:00 il Milan è sceso in campo per la rifinitura alla vigilia della finale di Coppa Italia con il Bologna in programma domani sera alle 21:00. Arrivano buone notizie per il tecnico portoghese dall’allenamento.

Infatti, in campo, insieme alla squadra si è visto Youssouf Fofana. Il centrocampista sarà comunque monitorato fino al fischio d’inizio visto il problema al piede.