Ultime Notizie Serie A: le parole di Criscito, l’infermeria Milan si svuota?

Ore 13.00 – Milan, l’infermeria può svuotarsi: il punto sugli infortunati – Buone notizie dall’infermeria per il Milan e per Pioli, il punto sugli infortunati in casa rossonera. La notizia

Ore 12.00 – Supercoppa Inter Juve, il Consiglio di Lega deciderà la sede: la situazione – Sarà il Consiglio di Lega a decidere la sede della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juve. La notizia

Ore 11.20 – Conferenza stampa Ballardini: «Niente Empoli per Destro. La squadra di sta formando» – L’allenatore del Genoa Ballardini ha parlato alla vigilia della partita contro l’Empoli. Le parole

Ore 11.00 – Caso Ihattaren, la Juventus risarcisce la Sampdoria: le ultime – Il caso Ihattaren continua a tenere banco sia in Olanda che in Italia. La notizia

Ore 10.05 – Genoa, Criscito: «La squadra è con Ballardini, ci manca solo la vittoria» – Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra rossoblù. Le parole

Ore 9.15 – Juventus, rinnovo Dybala: le cifre definitive dell’accordo. Firma dopo la sosta – La Juventus e Dybala hanno chiuso le trattative per il rinnovo di contratto: la firma arriverà dopo la sosta per le Nazionali. La notizia

Ore 8.40 – Salernitana, marea granata all’Olimpico: aperta anche la Curva Sud per i tifosi – In vista della partita in casa della Lazio, i tifosi della Salernitana sono pronti a riempire gli spalti dell’Olimpico. La notizia

Ore 8.20 – Champions League con vista derby: Inter e Milan, viva l’ottimismo – Il mercoledì sera di Champions League contraddistinto dalle buone prestazioni di Inter e Milan: i motivi per sorridere a pochi giorni dal derby. L’editoriale