Ultime Notizie Serie A: Florenzi non convince, le condizioni di Ibrahimovic

Ore 12.05 – Ibrahimovic e il recupero in vista della Juve: le ultime – Gli aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista della sfida con la Juve di domenica sera. La notizia

Ore 11.20 – Juve, Bernardeschi e Chiesa tornano in gruppo – Due buone notizie per Max Allegri in vista della sfida contro il Milan: i due ex viola sembrano essere recuperati. La notizia

Ore 11.00 – Florenzi non convince: Pioli non è soddisfatto – Il jolly ex Roma non ha ancora convinto Pioli e il Milan in queste prime uscite stagionali. E’ arrivato in prestito con riscatto. La notizia

Ore 10.05 – Fiorentina, Odriozola si prende la fascia: col Genoa esordio dal 1′ – Alvaro Odriozola è pronto a esordire dal 1′ in Serie A con la maglia della Fiorentina. Sabato contro il Genoa il giorno. La notizia

Ore 9.15 – Juventus, rinnovo Dybala: contatti continui, ecco cosa manca – La Juventus e Paulo Dybala lavorano al rinnovo di contratto. I contatti sono continui, ma manca ancora qualcosa. La notizia

Ore 8.40 – Roma, El Shaarawy il 12° uomo: nessuno ha la sua media gol in giallorosso – Stephan El Shaarawy è il dodicesimo uomo della Roma di José Mourinho. E stasera sarà titolare col CSKA Sofia. La notizia

Ore 8.20 – Champions League: Milano beffata, ma Parigi ci fa tornare il sorriso – La serata di Champions League porta in dote la doppia sconfitta di Inter e Milan, ma anche la clamorosa stecca del Paris Saint Germain. L’editoriale