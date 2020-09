Ulteriori tifosi allo stadio, doccia gelata dal CTS: il comunicato

Il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato poco fa l’allentamento delle restrizioni: allo stadio saranno ancora ammesse mille persone

Doccia gelata per le speranze dei tifosi di poter ulteriormente affollare gli stadi da qui a breve. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, in relazione al quadro epidemiologico in sensibile aumento in questi giorni, ha bocciato l’idea di poter incrementare al 25% la presenza del pubblico negli stadi italiani. Di seguito, il comunicato emesso poco fa:

«Pur comprendendo le aspettative di un ritorno graduale degli spettatori alla fruizione in presenza degli eventi sportivi, (ritiene che la proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome) potrà essere riconsiderata sulla base dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della scuola e della pubblica amministrazione».