Ulivieri su UEFA e FIFA: «da anni incassano grazie al calcio…», le sue parole

Renzo Ulivieri detta la sua linea sugli aiuti per provare a uscire dalla crisi dovuta al Coronavirus invocando UEFA e FIFA: i dettagli

Arrivano forti e chiare le dichiarazioni di Renzo Ulivieri rilasciate al Corriere dello Sport. Il presidente degli allenatori italiani ha esposto la sua idea per uscire dalla crisi che colpisce il calcio e europeo dovuto alla pandemia Coronavirus. Ecco, nel dettaglio, le sue parole:

«L’UEFA e la FIFA da decenni hanno riempito le loro casse con i soldi generati dal calcio, inteso come spettacolo e come prodotto da vendere. Adesso forse è giunta l’ora di pareggiare i conti. Ripeto: mi auguro che intervengano presto in modo da far ripartire il processo e investire su un nuovo calcio. Quando si parla di sistema-calcio bisogna considerare tutto il sistema, nessuno può chiamarsi fuori. Qui ognuno deve fare la sua parte».

Il presidente Ulivieri si è pronunciato poi sulle possibili date utili per riprendere il campionato affermando che bisognerà attendere fine aprile per comprendere meglio la situazione, speranzoso di poter concludere la stagione entro giugno.