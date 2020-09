Ufficiale, sfuma Fofana per il Milan: il giocatore va al Leicester City

Wesley Fofana non vestirà la maglia rossonera: il giovane difensore sarà un nuovo giocatore del Leicester City

L’AS Saint-Étienne ha raggiunto martedì sera un accordo con Leicester, attuale leader della Premier League inglese, per il trasferimento del difensore Wesley Fofana. L’importo di questo trasferimento è il più grande mai ottenuto dal club.

La decisione di vendere il giocatore è stata presa collegialmente dal consiglio di amministrazione e dagli azionisti. ASSE ha accettato l’eccezionale offerta di Leicester, soprattutto visto il contesto economico incerto causato dalla crisi sanitaria. Inoltre, anche se ha presentato, per l’esercizio 2019-2020 e per il decimo anno consecutivo, un risultato finanziario positivo, il club vede per il momento i propri margini di manovra notevolmente ridotti dai conseguenti impegni presi in nell’ambito del suo precedente progetto sportivo, nel 2018, 2019 e fino all’inizio dell’estate 2020.

Addestrato al club e vincitore della Gambardella Cup 2019, Wesley Fofana si è rivelato la scorsa stagione, sotto la direzione di Claude Puel. È infatti con il Direttore Generale di ASSE, nominato capo dei Verdi nell’ottobre 2019, che ha compiuto progressi spettacolari, affermandosi così ai massimi livelli. La scorsa stagione, Wesley Fofana ha giocato 14 partite nella Ligue 1 Uber Eats, 6 nella Coupe de France, inclusa la finale contro il PSG, 2 nella Coupe de la Ligue e 2 nella UEFA Europa League. A soli 19 anni, è ora considerato uno dei più grandi talenti francesi della sua generazione.

