UFFICIALE – Coronavirus, Basket europeo: annullate Eurolega ed Eurocap

A livello europeo e passando al Basket per un attimo è stato appena concordato l’annullamemto dell’eurolega ed eurocup

L’emergenza coronavirus colpisce in maniera definitiva anche la pallacanestro europea come emerso dalla riunione di oggi dell’assemblea dell’ECA in cui è stato stabilito l’annullamento dell’Eurolega ed Europcup per questa stagione.

Secondo Ansa il rischio maggiore è stato identificato nei contatti troppo ravvicinati dei cestiti e quindi della possibilità di un contagio molto più rapido e veloce che mette a repentaglio la salute e la vita dei giocatori.