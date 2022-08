Udinese, Sottil annuncia: «Beto è recuperato, ci sarà con il Milan»

L’allenatore dell’Udinese Sottil ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Feralpisalò

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ai microfoni di Udinese Tv ha parlato prima della partita di Coppa Italia contro la Feralpisalò annunciando il ritorno di Beto in gruppo.

RIENTRO BETO – «Per quanto riguarda Beto, siamo tutti contenti di rivederlo con la squadra. Per un calciatore questo è molto importante a livello psicologico. Il fatto di poter di nuovo toccare la palla insieme ai suoi compagni, vedere la porta, provare i movimenti e fare gol ti da sensazioni positive. Sono moto contento che sia rientrato, chiaramente va gestito nel suo reintegro per gli allenamenti con la palla e tutto quello che facciamo sarà sempre concordato con lo staff sanitario. Oggi decideremo se domani sarà già disponibile per partire dalla panchina altrimenti ci sarà sicuramente contro il Milan».