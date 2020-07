Udinese, Sema: «Ibrahimovic? È il mio idolo, il fenomeno per eccellenza»

Il giocatore dell’Udinese Sema ha voluto parlare del suo connazionale svedese Ibrahimovic vedendolo come il suo idolo calcistico

Ecco le parole del giocatore dell’Udinese Sema in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in merito a Ibrahimovic.

«I miei idoli? Al primo posto sicuramente Ibra. Lui secondo me è il fenomeno per eccellenza. Il numero uno in assoluto, il top del calcio. Ha segnato valanghe di gol nella sua carriera. E in Svezia è una vera leggenda, ho avuto anche la fortuna di conoscerlo»