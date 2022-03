Udinese Salernitana del 21 dicembre, ricorso dei friulani al CONI

Udinese Salernitana del 21 dicembre, ricorso dei friulani al Collegio di Garanzia del CONI a poche ore dalla scadenza, oggi a mezzanotte



Dopo l’Inter e l’Atalanta, anche l’Udinese ricorre al Collegio di Garanzia del CONI per ottenere i 3 punti.

L’oggetto del ricorso è la partita del 21 dicembre, Udinese Salernitana, alla quale i campani non si erano presentati, causa un provvedimento di isolamento dell’Asl.

La partita dunque non si giocherà il 6 aprile, per via dei termini tecnici necessari per il giudizio. La decisione non è nemmeno stata inserita nel pacchetto di udienze sopra citate del 13 aprile.