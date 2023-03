Udinese Milan in tv e in streaming: ecco dove seguirla. Appuntamento a sabato sera, fischio d’inizio ore 20:45

Il Milan affronterà l’Udinese nella sfida di sabato sera: calcio d’inizio alle ore 20:45, per riprendere la retta via anche in campionato.

Sarà possibile seguire la gara in streaming sulla piattaforma DAZN, oltre che in cronaca testuale su MilanNews24.com.