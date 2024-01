Udinese Milan, ansia Giroud: il francese ha la febbre! Cosa filtra sul suo impiego

Udinese Milan, ansia in casa rossonera per l’attaccante francese febbricitante negli ultimi due giorni: ecco cosa filtra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è un pò di preoccupazione per le condizioni di Olivier Giroud, tornato al gol a San Siro domenica scorsa contro la Roma.

Il centravanti francese ha saltato gli ultimi due allenamenti per un attacco febbrile (comunque negativo al Covid): c’è cauto ottimismo sul suo recupero per Udine ma se non dovesse farcela è pronto Luka Jovic.