Pioli a DAZN: «Ho sbagliato io, ma non so ancora perché». L’analisi del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro l’Udinese

Intervistato da DAZN, ecco le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan contro l’Udinese:

LA FOTO DEL MATCH – «Arrabbiato sul secondo gol? La partita è cambiata dopo quel gol, ma non abbiamo cominciato bene la partita, non abbiamo interpretato bene la partita, abbiamo giocato un partita sporca tecnicamente e dopo vai incontro alle difficoltà. C’erano le possibilità di riprendere la partita, ma noi non abbiamo giocato una partita tecnica buona»

INTENSITA’ – «Non è colpa dee sistema, il sistema bisogna interpetrarlo, non siamo partiti con la giusta intensità. L’Udinese non ha palleggiato molto, ma è con la palla che dovevamo fare meglio. Non siamo stati una squadra compatta, quindi siamo stati meno intensi»

MEA CULPA – «Credo che nella fase difensiva dovevamo essere più attenti e concentrati, soprattutto a fine prima tempo, anche in superiorità numerica. Dentro l’area eravamo in superiorità numerica, è un problema di attenzione, ma questo è colpa mia. non ho fatto capire ai giocatori quanto era importante questa partita e il campionato. Sono troppe le cose che non sono andate in questa serata»

LEAO – «È molto importante per noi, ma non abbiamo vinto le partite per merito di un singolo»