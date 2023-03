Udinese Milan, Ibrahimovic capitano: ecco chi è il vice. La scelta è stata dettata dal ‘volere popolare’, ma il vice è gerarchia

In Udinese-Milan, è stato scelto come capitano Zlatan Ibrahimovic, per volere dei compagni di squadra, secondo quanto riportato da Milan Tv.

Suo vice, invece, è Ismael Bennacer, primo in linea gerarchica per presenze.