Udinese Milan, gol Ehizibue: il Var convalida il 3-1. Fuorigioco richiesto dai rossoneri, ma Kalulu tiene in gioco

L’Udinese prende il largo contro il Milan e segna il terzo gol al minuto 70 con Ehizibue.

Gol per cui i rossoneri hanno chiesto il fuorigioco, ma il Var segnala che non lo era per la posizione di Kalulu che tiene in gioco.