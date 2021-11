Udinese Milan: ecco che cosa accadrà sugli spalti

Udinese Milan: in vista del match in programma l’11 dicembre alle 20.45, gli spalti potrebbero subire una variazione. Ecco il motivo

Brutte notizie dal Friuli Venezia Giulia relative alla questione Covid. La regione passerà in zona gialla da lunedì 29 novembre, e dunque questo comporterà delle restrizioni. In tutto ciò però le cautele in vista di Udinese Milan, che verrà giocata l’11 dicembre alle 20.45, dovrebbero restare tali.

Essendo in zona gialla, infatti, la Regione adotterà provvedimenti ma non diminuirà la capienza dello stadio da 75% a 50%, non saranno toccati nemmeno i palazzetti dello sport che non passeranno dal 50% al 35%.