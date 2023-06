Juve, Allegri: «Si poteva fare meglio. Il prossimo anno…» – VIDEO

Juve, Allegri: «Si poteva fare meglio. Per la prossima stagione…». Le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa

In conferenza stampa pre Udinese Juventus, l’ex allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha fatto il bilancio di questa stagione.

SI RIMPROVERA QUALCOSA DA QUEST’ANNO – «A fine stagione facciamo sempre il punto di com’è andata l’annata. In tutte le stagioni, sia in quelle vincenti come lo sono state per tanti anni, sia come questa in cui non abbiamo alzato un trofeo, c’è sempre da vedere gli errori fatti. Ma fa parte del lavoro. A parte l’ultimo pezzetto di stagione, più anomalo che mai, nella prima parte con la difficoltà degli infortuni potevamo fare meglio. Ma fa parte del lavoro, l’anno prossimo cercheremo di fare una stagione migliore, andando a migliorare quella di quest’anno».

