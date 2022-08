Udinese, Bijol sul Milan: «Match difficile, sono i campioni in carica». Le dichiarazioni del difensore friulano

Jaka Bijol, nuovo difensore dell’Udinese, parla così del prossimo match con il Milan. Le parole del giocatore in conferenza stampa.

«Sono i campioni in carica, sarà un match difficile come ogni gara di Serie A. Dobbiamo mostrare la nostra forza ed essere bravi a nascondere le debolezze per fare risultato. Mi aspetto una stagione di livello, possiamo fare ottime cose.»