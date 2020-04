Tuttosport, Kjaer: «Pioli la mia fortuna. Il mio sogno è rimanere al Milan»

Tuttosport, Kjaer pronto a riprendere al meglio dopo l’infortunio che prima dello stop gli aveva fatto saltare le ultime due partite.

Tuttosport, Kjaer pronto a riprendere al meglio dopo l’infortunio che prima dello stop gli aveva fatto saltare le ultime due partite. Il difensore ha parlato proprio di quel momento, ormai del tutto archiviato.

IL MIO SOGNO E LA MIA FORTUNA- «Sto lavorando fisicamente e mentalmente solo per quello, perché il mio unico sogno, in questo momento, è rimanere al Milan. Trovare un allenatore come Pioli è stata la mia fortuna, mi ha messo nelle condizioni migliori per poter giocare subito. Mi ha parlato, mi ha chiesto cosa mi piaceva, sì, mi ha chiesto anche consigli e come vedevo io le cose. Sono stato in tante società, nella mia carriera, ma devo ammettere che nessuno mi aveva messo così a mio agio».