Tuttosport – Gomez al Milan? Possibile alternativa a Calhanoglu

Il Milan potrebbe inserirsi concretamente per il Papu Gomez. L’argentino sarebbe un’alternativa a Calhanoglu

La frattura tra il Papu Gomez è l’Atalanta non è più ricomponibile. Le discordie tra l’argentino e mister Gasperini hanno raggiunto soglie troppo elevate e la partenza del giocatore adesso è cosa certa. Probabilmente già dal mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i club interessanti al Papu ci sarebbero anche Inter e Milan. Occhio quindi a un nuovo possibile derby di mercato.

La società di via Aldo Rossi, in particolare, vigila attentamente sulla situazione. Secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, l’interesse nei confronti dell’argentino potrebbe rappresentare una strategia vincente per stanare gli agenti di Calhanoglu, mostrando una valida alternativa qualora il turco decidesse di non voler rinnovare il contratto.