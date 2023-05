Trezeguet: «Juve Milan è una partita storica, ricordo…». L’ex bianconero parla del passato ed elogia Tonali

Intervistato da DAZN, in vista di Juventus Milan, l’ex bianconero David Trezeguet ha parlato del passato e del presente legato a questa sfida. Ecco le sue parole, riportate da Tuttosport:

JUVE-MILAN – È una partita storica. Ricordo San Siro pieno, ma anche il Delle Alpi. Ricordo la qualità dei giocatori – ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi giocatori, anche contro il Milan: Nesta, Maldini, Cafù, Sheva, Rui Costa… – Il Milan ha sempre avuto quell’incanto, se fosse il Real Madrid.

FINALE MANCHESTER – Manchester per me è un ricordo molto negativo, l’unico trofeo importante non vinto dalla Juve. Per la Juve è sempre stato un obiettivo delicato vincere quella coppa. I rigori fanno parte di una storia non semplice, per me ogni tanto negativa. Pensavo di rigiocare una finale, ma contrariamente a te (Nesta, ndr) non mi è capitato più. Il Milan da lì in poi ha cominciato a dominare a livello europeo con dei grandissimi giocatori

TONALI – Tonali è il giocatore giusto anche per mentalità. Ama il Milan, è molto consapevole ed è cresciuto