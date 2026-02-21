Tresoldi a Sportweek: «Il sogno di giocare al Milan è dentro la mia testa». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan non dorme mai, e mentre la dirigenza lavora per consolidare la rosa attuale, nuovi profili emergono all’orizzonte con dichiarazioni d’amore che accendono la fantasia dei tifosi. L’ultimo in ordine di tempo è Nicolò Tresoldi, il giovane e talentuoso centravanti attualmente in forza al Bruges, un attaccante moderno capace di unire fisicità a un ottimo senso del gol. In un’intervista esclusiva rilasciata a Sportweek, il calciatore ha confessato il suo desiderio più grande: vestire la maglia dei rossoneri.

Il sogno rossonero di Tresoldi: “Ci penso ogni mattina”

Le parole di Nicolò Tresoldi non lasciano spazio a interpretazioni. Alla domanda su un possibile futuro come centravanti del Milan, il ragazzo ha risposto con una sincerità disarmante:

PAROLE – «È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Al Bruges mi trovo molto bene. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio»