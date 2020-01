Trattativa Elliott-Arnault: quando i risultati non aiutano

Una trattativa che va avanti da un po’ di tempo, tra smentite e nuovi incontri e risultati non aiutano sia a livello sportivo che economico

Un affare complicato. Il gruppo Elliott non si aspettava di certo tutto questo quando decise di non vendere subito il club dopo averne ottenuto l’acquisizione in seguito alle “questioni cinesi” che tutti conosciamo. In un mercato degli affari in cui i compratori sono sempre dietro l’angolo per irrompere in momenti di difficoltà, un fondo come Elliott, non abituato a registrare minusvalenze, non si rassegnerà e proverà a ottenere dei ricavi anche per quanto riguarda la società Milan.

Certamente i risultati non aiutano, ne sul piano economico, dove una cattiva gestione in questi ultimi anni ha sommato diversi debiti, ne sul piano dei risultati sportivi, una brutta posizione in classifica e dei risultati, come la sconfitta di Bergamo, non da Milan, non da un club con una storia gloriosa come quella rossonera.

La potenza economica di LVMH

Si parla tanto di una trattativa con Arnault, un colosso che qualche tempo fa aveva fatto scaturire interesse anche ad un’azienda storica come Armani. La multinazionale LVMH è proprietaria di oltre 70 marchi di alta moda come Christian Dior, Bulgari, Louis Vuitton, di orologi come TAG Heuer, di gioielli come Tiffany & Co…

Proprio riguardo l’ultimo marchio citato è bene ricordare che gli esperti del settore della finanza affermano che il gruppo di Arnault, con i suoi legali e manager, ha concluso l’operazione da molti miliardi, in due mesi secchi, senza troppe complicazioni.

Questo ci fa capire come la famiglia Arnault non avrebbe troppe difficoltà a chiudere un affare da meno di un miliardo di euro, parliamo di una cifra che gira intorno ai 740 milioni di euro che sommata ai debiti arriverebbe a circa 870 milioni.

Arnault – Elliot: la situazione

Gordon Singer era a Milano, doveva esserci un incontro importante, si parlava di un passaggio cruciale.

Qual’è il problema? Perchè tanti incontri e tante smentite? Il gruppo Arnault è veramente interessato?

Negli ultimi giorni un’altra smentita è arrivata tramite la gazzetta dello sport: “Posso smentire per l’ennesima volta qualsiasi interesse di LVMH e del suo presidente Bernard Arnault, anche a titolo personale. Non abbiamo mai pensato al Milan”, queste le parole del portavoce del gruppo LVMH.

Resta da capire cosa bolle in pentola, se l’interesse fosse vero dovremmo essere in dirittura d’arrivo, resta da capire se le smentite siano un modo per non attirare altri potenziali compratori. Anche operatori della finanza milanese non riescono a trovare risposte al momento, chissà che non ci aspetta qualche sorpresa.