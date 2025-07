Tournee Milan, domani la partenza! Non solo amichevoli, il programma completo

Tournee Milan, i rossoneri partiranno domani alla volta di Singapore: non solo amichevoli, ecco tutti gli impegni dei ragazzi di Allegri

Milanello si prepara a dire addio al Milan per il mese di luglio. Domani, sabato 19 luglio, sarà l’ultima giornata che i rossoneri trascorreranno nel loro centro sportivo prima di intraprendere un lungo viaggio che li porterà in Asia e Oceania. Un tour pre-stagionale denso di impegni, che vedrà la squadra impegnata non solo sul campo, ma anche in una serie di iniziative volte a rafforzare il brand Milan a livello globale.

La mattinata di domani sarà dedicata a una singola seduta di allenamento a Milanello. Come riportato, la squadra affronterà una “sgambata in famiglia” contro Milan Futuro, una sorta di partitella interna che non verrà considerata un’amichevole ufficiale e, di conseguenza, non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva. Sarà l’ultima occasione per mister e staff di mettere a punto gli schemi e testare la condizione fisica dei giocatori prima della partenza.

Nel pomeriggio, l’intera delegazione rossonera si sposterà all’aeroporto di Malpensa, da dove partirà alla volta di Singapore. Questa città-stato asiatica rappresenterà la prima tappa di un tour internazionale che si preannuncia fondamentale per la preparazione atletica e per gli obiettivi commerciali del club.

Tre Amichevoli Internazionali di Alto Livello

Il calendario delle amichevoli del Milan in Asia e Oceania è di tutto rispetto e prevede tre match di prestigio:

23 luglio a Singapore contro l’Arsenal: Un primo vero banco di prova per i rossoneri contro una delle squadre più blasonate della Premier League inglese. Sarà un’occasione per valutare lo stato di forma e l’efficacia dei nuovi acquisti.

26 luglio a Hong Kong contro il Liverpool: Un'altra sfida di altissimo livello che vedrà il Milan confrontarsi con i Reds , da sempre acerrimi rivali nelle competizioni europee. Questo incontro promette scintille e spettacolo per i tifosi asiatici.

31 luglio a Perth contro il Perth Glory in Australia: L'ultima amichevole del tour vedrà il Milan affrontare una squadra locale australiana. Un'opportunità per dare spazio a tutti i giocatori e per concludere la tournée con una buona prestazione.

Questi incontri, oltre a fornire importanti indicazioni tecniche, rappresenteranno una vetrina eccezionale per il Milan, permettendo al club di consolidare la propria presenza in mercati strategici e di raggiungere un numero sempre maggiore di appassionati di calcio in quella parte del mondo.

Il Milan tra Tifosi, Sponsor e Legends

Accanto agli impegni sul campo, il tour asiatico e oceanico offrirà al Milan la possibilità di incontrare i tantissimi tifosi rossoneri sparsi in questa vasta area geografica. Il club intende sfruttare al massimo questa opportunità per rafforzare il legame con la propria fan base internazionale e per organizzare incontri e iniziative volti alla crescita del brand Milan.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra sarà accompagnata anche da alcune leggende rossonere, tra cui nomi del calibro di Alexandre Pato e Serginho. La loro presenza aggiungerà un tocco di nostalgia e permetterà ai tifosi di rivedere da vicino alcuni dei loro idoli. Inoltre, sono previsti incontri con i tifosi organizzati dagli sponsor del club, con gli eventi più importanti che si terranno a Singapore e Hong Kong. Queste iniziative sono cruciali per la visibilità del brand e per creare nuove opportunità commerciali.

In sintesi, il mese di luglio si preannuncia intenso e significativo per il Milan. Lasciare Milanello per l’Asia e l’Oceania non è solo una scelta logistica per la preparazione atletica, ma una strategia mirata a espandere l’influenza del club a livello mondiale, consolidando la propria immagine e rafforzando il legame con una base di tifosi globale e in continua crescita.