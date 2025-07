Tournee Milan, la decisione di Allegri! C’entrano gli allenamenti, novità importante

Tournee Milan, arriva la decisione di Allegri: ci saranno almeno due allenamenti aperti al pubblico. I dettagli

L’AC Milan è in procinto di intraprendere un entusiasmante Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico, un viaggio meticolosamente pianificato che toccherà tre tappe strategiche. Questo tour non è solo un’occasione per prepararsi alla prossima stagione sportiva, ma rappresenta un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra il Club rossonero e la sua vasta fanbase globale. Attraverso partite prestigiose, un’immersione profonda nella cultura locale e una narrazione autentica del brand AC Milan, il Club mira a creare un’esperienza indimenticabile per i suoi sostenitori.

L’AC Milan, da sempre attento alla sua dimensione internazionale, trasformerà Singapore, Hong Kong e Perth in autentiche vetrine dello spirito rossonero. L’itinerario è ricco di iniziative esclusive, pensate per coinvolgere attivamente i tifosi e mostrare il cuore pulsante del Club. Tra queste, spiccano esperienze esclusive, eventi ufficiali del Club, un’intensa attività di storytelling digitale e l’apertura di pop-up store dedicati al merchandising ufficiale. Ogni tappa sarà un’opportunità unica per i fan di sentirsi parte della grande famiglia milanista.

Un punto focale del tour saranno le sessioni di allenamento aperte al pubblico, un’occasione imperdibile per i tifosi di vedere da vicino i propri beniamini e osservare le metodologie di preparazione della squadra. Sono previste due sessioni, accuratamente programmate per massimizzare la partecipazione dei fan:

25 luglio – Hong Kong Stadium, Hong Kong, ore 19:30 (ora locale) : Un appuntamento da non perdere per i tifosi asiatici, che avranno la possibilità di assistere a una sessione di allenamento in uno degli stadi più iconici della regione. L’atmosfera sarà elettrizzante, con la passione per il calcio italiano che si fonderà con l’entusiasmo del pubblico locale.

: Un appuntamento da non perdere per i tifosi asiatici, che avranno la possibilità di assistere a una sessione di allenamento in uno degli stadi più iconici della regione. L’atmosfera sarà elettrizzante, con la passione per il che si fonderà con l’entusiasmo del pubblico locale. 30 luglio – HBF Park, Perth, ore 18:00 (ora locale): L’opportunità per i sostenitori australiani di vivere un’esperienza ravvicinata con i campioni rossoneri. Sarà un momento cruciale per la preparazione atletica della squadra in vista della nuova stagione, e i fan potranno testimoniare l’impegno e la dedizione dei giocatori.

Questo tour pre-campionato non è solo un semplice viaggio, ma una dichiarazione d’intenti del AC Milan: la volontà di essere un Club globale, vicino ai suoi tifosi in ogni angolo del mondo. L’iniziativa sottolinea l’importanza del mercato asiatico e oceanico per il Club, riconoscendo la crescente passione per il calcio di Serie A e, in particolare, per la storia e i successi del Milan. Attraverso queste attività, il Club non solo rafforza il proprio brand, ma contribuisce anche a diffondere la cultura sportiva italiana e i valori rossoneri a un pubblico sempre più ampio. I tifosi possono aspettarsi un tour ricco di emozioni, che lascerà un segno duraturo nella memoria di tutti coloro che avranno la fortuna di parteciparvi.