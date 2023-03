Tottenham Milan, una vittoria che guarda al passato: i numeri. I rossoneri ripetono dei traguardi che mancavano da molto tempo

Ecco alcuni numeri del match tra Tottenham e Milan, come riportati da La Gazzetta dello Sport: 14 sono i precedenti contro le inglesi, solo in cinque di queste i rossoneri sono rimasti imbattuti.

Soprattutto, il Milan non subisce gol in un’altra partita europea: non superava una fase a eliminazione diretta della Champions senza subire gol dagli ottavi del 2007 contro il Celtic. Quarta gara consecutiva con rete inviolata: una serie che non si vedeva dall’anno 2004-2005.