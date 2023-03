Tottenham Milan, attesi 62mila tifosi: 3300 nel settore ospiti. Non mancheranno altri rossoneri nel restante stadio e per le strade di Londra

Come riportato dall’inviato Peppe Di Stefano di Sky Sport, sono attesi al New White Hart Lane 62 mila tifosi per Tottenham Milan.

Sono attesi 3300 i tifosi rossoneri nel settore ospiti; altri 2000 saranno sparsi nei restanti spalti dello stadio.